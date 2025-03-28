الأونروا: تراكم النفايات في غزة يعرض حياة الناس للخطر

وقالت "الأونروا" في منشور على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن الكثيرين يُضطرون إلى السكن في خيام وسط أكوام النفايات.
وشددت على أن أزمة النفايات المتفاقمة تزيد من التحديات البيئية والصحية، مبينة أن كفاح الفلسطينيين للبقاء بظروف إنسانية قاسية أصبح صعبا بشكل متزايد.
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