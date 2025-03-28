الجمعة 2025-03-28 02:52 م
 

الأونروا: تراكم النفايات في غزة يعرض حياة الناس للخطر

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أرشيفية
 
الجمعة، 28-03-2025 01:55 م

الوكيل الإخباري- أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن تراكم النفايات في قطاع غزة يعرض صحة الناس وحياتهم للخطر.

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وقالت "الأونروا" في منشور على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن الكثيرين يُضطرون إلى السكن في خيام وسط أكوام النفايات.


وشددت على أن أزمة النفايات المتفاقمة تزيد من التحديات البيئية والصحية، مبينة أن كفاح الفلسطينيين للبقاء بظروف إنسانية قاسية أصبح صعبا بشكل متزايد.

 
gnews

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