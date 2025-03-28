الأونروا: تراكم النفايات في غزة يعرض حياة الناس للخطر

الوكيل الإخباري- أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن تراكم النفايات في قطاع غزة يعرض صحة الناس وحياتهم للخطر.

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وقالت "الأونروا" في منشور على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن الكثيرين يُضطرون إلى السكن في خيام وسط أكوام النفايات.