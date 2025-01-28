 
الثلاثاء 2025-01-28 02:57 ص
 

الأونروا تستعد لوقف عملياتها في القدس الشرقية بعد حظر إسرائيلي

الأونروا
الأونروا
الثلاثاء، 28-01-2025 02:10 ص
الوكيل الإخباري-   من المنتظر أن يفقد عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) مع دخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ الخميس.اضافة اعلان


وأمرت حكومة إسرائيل الأونروا بإخلاء مجمعها في القدس الشرقية ووقف العمليات بموجب قانون صدر العام الماضي يحظر الوكالة ويحظر على السلطات الإسرائيلية الاتصال بها.

وفي مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، كان العمال يعبئون الصناديق ويحملون ما يكمن حمله من المتعلقات وأجزاء الأثاث والمكاتب على شاحنة الاثنين.

وقال غوناثان فاولر، المتحدث باسم الأونروا، "إنه قرار غير مقبول".
 
gnews

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