الأونروا تستعد لوقف عملياتها في القدس الشرقية بعد حظر إسرائيلي

وأمرت حكومة إسرائيل الأونروا بإخلاء مجمعها في القدس الشرقية ووقف العمليات بموجب قانون صدر العام الماضي يحظر الوكالة ويحظر على السلطات الإسرائيلية الاتصال بها.
وفي مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، كان العمال يعبئون الصناديق ويحملون ما يكمن حمله من المتعلقات وأجزاء الأثاث والمكاتب على شاحنة الاثنين.
وقال غوناثان فاولر، المتحدث باسم الأونروا، "إنه قرار غير مقبول".
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