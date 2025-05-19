الأونروا : تضرر وتدمير 92% من المنازل في غزة

الوكيل الإخباري- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن التقييمات تؤكد تضرر أو تدمير 92 بالمئة من المنازل وتهجير ما لا يحصى من السكان في قطاع غزة.

اضافة اعلان



وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عبر موقعه الرسمي، بأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى تضرر أو تدمير حوالي 92 بالمئة من المنازل أي ما يقارب من 436 ألف منزل.