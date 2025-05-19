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الأونروا : تضرر وتدمير 92% من المنازل في غزة

غزة
غزة
 
الإثنين، 19-05-2025 12:07 م

الوكيل الإخباري-    قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن التقييمات تؤكد تضرر أو تدمير 92 بالمئة من المنازل وتهجير ما لا يحصى من السكان في قطاع غزة.

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وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عبر موقعه الرسمي، بأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى تضرر أو تدمير حوالي 92 بالمئة من المنازل أي ما يقارب من 436 ألف منزل.

 
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