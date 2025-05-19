الأونروا : تضرر وتدمير 92% من المنازل في غزة

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عبر موقعه الرسمي، بأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى تضرر أو تدمير حوالي 92 بالمئة من المنازل أي ما يقارب من 436 ألف منزل.
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