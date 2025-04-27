"الأونروا" تعلن نفاد إمداداتها من الطحين في غزة

وقالت الوكالة في منشور على حسابها عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أعلن برنامج الأغذية العالمي في 25 نيسان عن نفاد مخزونه الغذائي بالكامل في غزة، كما نفدت إمدادات الطحين من الأونروا في وقت سابق من هذا الأسبوع".
وأوضحت "الأونروا" أن لديها نحو 3000 شاحنة محملة بمساعدات منقذة للحياة، جاهزة للدخول إلى القطاع، غير أن إسرائيل تمنع دخول شاحنات المساعدات.
بترا
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