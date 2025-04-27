الأحد 2025-04-27 05:46 م
 

"الأونروا" تعلن نفاد إمداداتها من الطحين في غزة

وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"
وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"
 
الأحد، 27-04-2025 02:53 م
الوكيل الإخباري-أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، عن نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت الوكالة في منشور على حسابها عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أعلن برنامج الأغذية العالمي في 25 نيسان عن نفاد مخزونه الغذائي بالكامل في غزة، كما نفدت إمدادات الطحين من الأونروا في وقت سابق من هذا الأسبوع".

وأوضحت "الأونروا" أن لديها نحو 3000 شاحنة محملة بمساعدات منقذة للحياة، جاهزة للدخول إلى القطاع، غير أن إسرائيل تمنع دخول شاحنات المساعدات.

بترا
 
gnews

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