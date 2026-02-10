"الأونروا" تعيد فتح احد مراكزها الصحية في غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن وكالة الغوث (الأونروا) أعادت اليوم افتتاح مركز البريج الصحي، التابع للوكالة في دير البلح بغزة، مستأنفة بذلك تقديم الخدمات الصحية الأساسية بعد أشهر من إغلاقه.

