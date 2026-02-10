"الأونروا" تعيد فتح احد مراكزها الصحية في غزة

وأشار المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المركز يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتحصينات، وخدمات صحة الأم، وإدارة الأمراض المزمنة، والفحوصات المخبرية، وخدمات صحة الفم والأسنان.
