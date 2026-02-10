الأربعاء 2026-02-11 01:36 ص

"الأونروا" تعيد فتح احد مراكزها الصحية في غزة

هيئة بث إسرائيلية: آلاف الجنود الإندونيسيين قد يتمركزون جنوب غزة
غزة
 
الثلاثاء، 10-02-2026 11:47 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن وكالة الغوث (الأونروا) أعادت اليوم افتتاح مركز البريج الصحي، التابع للوكالة في دير البلح بغزة، مستأنفة بذلك تقديم الخدمات الصحية الأساسية بعد أشهر من إغلاقه.

وأشار المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المركز يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتحصينات، وخدمات صحة الأم، وإدارة الأمراض المزمنة، والفحوصات المخبرية، وخدمات صحة الفم والأسنان.

 
 


