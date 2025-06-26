"الأونروا": توزيع المساعدات في غزة عبر 4 نقاط فقط أمر غير منطقي

وشددت الوكالة في إفادة صحفية نقلتها شبكة "آر تي"، اليوم الخميس، على ضرورة العودة إلى آليات ومؤسسات الأمم المتحدة المعتمدة لتوزيع المساعدات داخل القطاع.
وأوضحت بأن أكثر من 3 آلاف شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية لا تزال تنتظر عند حدود غزة، في ظل استمرار التحديات اللوجستية والقيود المفروضة على عمليات الإغاثة.
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