الخميس 2025-06-26 05:57 م
 

"الأونروا": توزيع المساعدات في غزة عبر 4 نقاط فقط أمر غير منطقي

تصاعد الدخان من غزة
غزة
 
الخميس، 26-06-2025 04:23 م

الوكيل الإخباري-    أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن الاعتماد على أربع نقاط توزيع فقط لتقديم المساعدات الإنسانية لنحو مليوني شخص في قطاع غزة "أمر غير منطقي".

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وشددت الوكالة في إفادة صحفية نقلتها شبكة "آر تي"، اليوم الخميس، على ضرورة العودة إلى آليات ومؤسسات الأمم المتحدة المعتمدة لتوزيع المساعدات داخل القطاع.


وأوضحت بأن أكثر من 3 آلاف شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية لا تزال تنتظر عند حدود غزة، في ظل استمرار التحديات اللوجستية والقيود المفروضة على عمليات الإغاثة.

 
gnews

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