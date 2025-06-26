"الأونروا": توزيع المساعدات في غزة عبر 4 نقاط فقط أمر غير منطقي

الوكيل الإخباري- أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن الاعتماد على أربع نقاط توزيع فقط لتقديم المساعدات الإنسانية لنحو مليوني شخص في قطاع غزة "أمر غير منطقي".

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وشددت الوكالة في إفادة صحفية نقلتها شبكة "آر تي"، اليوم الخميس، على ضرورة العودة إلى آليات ومؤسسات الأمم المتحدة المعتمدة لتوزيع المساعدات داخل القطاع.