"الأونروا" توقف إيصال المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

وبحسب بيان نشر على الموقع الرسمي لـ "الأونروا"، شدد المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، على أن العملية الإنسانية في غزة أصبحت مستحيلة جراء الحصار والعقبات الإسرائيلية والافتقار إلى الأمان.
وأشار لازاريني، إلى أن مسؤولية حماية عمال الإغاثة والإمدادات تقع على عاتق إسرائيل باعتبارها قوة احتلال، مؤكدا أن القرار الصعب بإيقاف إيصال المساعدات عبر "كرم أبو سالم" يأتي في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في القطاع.
بترا
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