الأونروا: حماية المدنيين في غزة أولوية إنسانية ملحة في ظل الأوضاع المتدهورة

وأوضحت الوكالة أن تمكين العاملين في المجال الإنساني، وحماية المرافق والمنشآت الإنسانية، شرط أساسي لاستمرار تقديم الخدمات الحيوية، بما يشمل الرعاية الصحية الأولية، وخدمات التعليم، والإغاثة الطارئة، والدعم الغذائي للأسر الأشد احتياجا.
وأكدت الأونروا أنها تواصل عملياتها في قطاع غزة رغم التحديات الكبيرة، انطلاقا من ولايتها الأممية، لضمان وصول الدعم إلى مئات الآلاف من اللاجئين الذين يعتمدون على خدماتها بشكل أساسي.
ودعت الوكالة إلى توفير بيئة آمنة تتيح للفرق الإنسانية أداء مهامها دون عوائق، بما يكفل حماية المدنيين وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في قطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
متطوعون غزيون ينتشلون بقايا من تراثهم المكتوب من بين ركام الحرب
-
فرنسا: يجب إيصال المساعدات الغذائية إلى غزة دون عوائق
-
استشهاد مسن برصاص مسيرة للاحتلال بمدينة غزة
-
منظمات إنسانية تدعو لوقف تنفيذ قرار يقضي بإنهاء عمل 37 منظمة غير حكومية في غزة
-
شهيد جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة
-
الإمارات تدعم غزة بـ 301 قافلة وأكثر من 122 ألف طن مساعدات ضمن "الفارس الشهم 3"
-
الهلال الأحمر الفلسطيني يسيّر 9 شاحنات مستلزمات طبية إلى غزة
-
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة مدن في الضفة الغربية المحتلة