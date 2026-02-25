الأونروا: حماية المدنيين في غزة أولوية إنسانية ملحّة في ظل الأوضاع المتدهورة

01:09 م

الوكيل الإخباري- أكّدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن حماية المدنيين في قطاع غزة تمثل أولوية إنسانية ملحّة في ظل الأوضاع المتدهورة التي يشهدها القطاع، مشدّدة على ضرورة ضمان الوصول الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى السكان. اضافة اعلان





وأوضحت الوكالة أن تمكين العاملين في المجال الإنساني، وحماية المرافق والمنشآت الإنسانية، شرط أساسي لاستمرار تقديم الخدمات الحيوية، بما يشمل الرعاية الصحية الأولية، وخدمات التعليم، والإغاثة الطارئة، والدعم الغذائي للأسر الأشد احتياجا.



وأكدت الأونروا أنها تواصل عملياتها في قطاع غزة رغم التحديات الكبيرة، انطلاقا من ولايتها الأممية، لضمان وصول الدعم إلى مئات الآلاف من اللاجئين الذين يعتمدون على خدماتها بشكل أساسي.



ودعت الوكالة إلى توفير بيئة آمنة تتيح للفرق الإنسانية أداء مهامها دون عوائق، بما يكفل حماية المدنيين وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في قطاع غزة.







