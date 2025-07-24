الأونروا: سكان غزة ليسوا أمواتا ولا أحياء بل جثث متحركة

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، نقل المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، عن أحد زملائه الميدانيين في القطاع قوله: "سكان غزة ليسوا أمواتا ولا أحياء، بل جثث متحركة".
وقال لازاريني، إنه عندما يرتفع سوء التغذية لدى الأطفال، تفشل آليات التكيف، وينعدم الوصول إلى الغذاء والرعاية، "وتبدأ المجاعة في التفشي بصمت".
وأضاف: "معظم الأطفال الذين تستقبلهم فرقنا يعانون من الهزال والضعف، وهم معرضون بشدة لخطر الموت إذا لم يحصلوا على العلاج الذي يحتاجونه بشكل عاجل.
وقد أفادت التقارير بوفاة أكثر من مئة شخص جوعا، غالبيتهم العظمى من الأطفال".
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