الأحد 2025-07-20 12:40 م
 

الأونروا: سلطات الاحتلال تجوع الفلسطينيين في غزة من بينهم مليون طفل

فلسطينيون ينتظرون دورهم لأخذ الطعام من مطبخ خيري في غزة
فلسطينيون ينتظرون دورهم لأخذ الطعام من مطبخ خيري في غزة
 
الأحد، 20-07-2025 10:26 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُجَوِّع المدنيين في غزة، من بينهم مليون طفل.اضافة اعلان


وشددت الأونروا على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح للوكالة بإدخال الغذاء والأدوية.

وأعلنت الأونروا أن لديها مخزونا غذائيا كافيا لتلبية احتياجات جميع سكان قطاع غزة لمدة تتجاوز 3 أشهر، إلا أن هذه المساعدات ما تزال محتجزة في المستودعات بانتظار التصاريح اللازمة لإدخالها إلى القطاع.

وأوضحت الوكالة، في منشور عبر منصة "إكس"، أن هذه الإمدادات جاهزة للتوزيع، وتشمل مواد مخزنة في مستودعات بمدينة العريش المصرية، مشيرة إلى أن الأنظمة اللوجستية جاهزة وتعمل بكفاءة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

فلفل

فيديو منوع الفلفل الاخضر البارد لعلاج فقر الدم أو نقص الحديد !

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين "الكونغو الديمقراطية" و"نهر الكونغو" برعاية قطرية

فل

فيديو منوع هكذا تتم عملية زراعة الشعر عن قرب

فلف

فيديو منوع التصرف السليم اذا علق مثبت السرعة في سيارتك

بلدية الرصيفة

أخبار محلية رئيس لجنة بلدية الرصيفة: نواجه تحديا بيئيا كبيرا

ل

فيديو منوع هكذا تُباع بعض الحلويات في تايلاند

غغاغف

فيديو منوع عائلة يحتفلون بتقاعد والدهم بهذه الطريقة المؤثرة

فا

فيديو منوع مقطع متداول لممثل سوري شارك بمسلسل باب الحارة وهو ينام بالطريق ويبيع الحلوى



 
 





الأكثر مشاهدة