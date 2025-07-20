الأونروا: سلطات الاحتلال تجوع الفلسطينيين في غزة من بينهم مليون طفل

وشددت الأونروا على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح للوكالة بإدخال الغذاء والأدوية.
وأعلنت الأونروا أن لديها مخزونا غذائيا كافيا لتلبية احتياجات جميع سكان قطاع غزة لمدة تتجاوز 3 أشهر، إلا أن هذه المساعدات ما تزال محتجزة في المستودعات بانتظار التصاريح اللازمة لإدخالها إلى القطاع.
وأوضحت الوكالة، في منشور عبر منصة "إكس"، أن هذه الإمدادات جاهزة للتوزيع، وتشمل مواد مخزنة في مستودعات بمدينة العريش المصرية، مشيرة إلى أن الأنظمة اللوجستية جاهزة وتعمل بكفاءة.
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