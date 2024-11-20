الأونروا: غزة أصبحت مقبرة للأطفال

وأوضح لازاريني أن أطفال القطاع يتعرضون للقتل ويصابون بجروح ويجبرون على الفرار ويحرمون من الأمان والتعلم، مؤكدا أن أطفال غزة سلبت منهم طفولتهم وهم على وشك أن يصبحوا "جيلا ضائعا".
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