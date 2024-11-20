الأونروا: غزة أصبحت مقبرة للأطفال

04:27 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/710784 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن "غزة أصبحت مقبرة للأطفال". اضافة اعلان





وأوضح لازاريني أن أطفال القطاع يتعرضون للقتل ويصابون بجروح ويجبرون على الفرار ويحرمون من الأمان والتعلم، مؤكدا أن أطفال غزة سلبت منهم طفولتهم وهم على وشك أن يصبحوا "جيلا ضائعا".