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الأونروا: غزة أصبحت مقبرة للأطفال

غزة
غزة
الأربعاء، 20-11-2024 04:27 م
الوكيل الإخباري-    قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن "غزة أصبحت مقبرة للأطفال".اضافة اعلان


وأوضح لازاريني أن أطفال القطاع يتعرضون للقتل ويصابون بجروح ويجبرون على الفرار ويحرمون من الأمان والتعلم، مؤكدا أن أطفال غزة سلبت منهم طفولتهم وهم على وشك أن يصبحوا "جيلا ضائعا".
 
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