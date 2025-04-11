الأونروا: غزة تقترب من الجوع الشديد للغاية

الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، اقتراب غزة من "الجوع الشديد للغاية" فيما شارفت الإمدادات الأساسية في القطاع على النفاد، جراء الإغلاق الإسرائيلي المتواصل للمعابر منذ 2 آذار الماضي.

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وقالت مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا ،جولييت توما، في بيان نقلته وكالات أنباء: "مع استمرار حصار السلطات الإسرائيلية على غزة لأكثر من 6 أسابيع، كل الإمدادات الأساسية على وشك النفاد".

وأوضحت توما، أن نفاد الإمدادات الأساسية يترافق مع "ارتفاع كبير في أسعار" البضائع المتوفر بغزة خلال الشهر الماضي، منذ أن فرضت إسرائيل حصارها على القطاع.



وتابعت: "هذا يعني أن الرضع والأطفال ينامون جائعين".



وأكدت توما، على أن قطاع غزة بدون "هذه الإمدادات الأساسية، يقترب كل يوم من الجوع الشديد للغاية".