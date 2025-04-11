الأونروا: غزة تقترب من الجوع الشديد للغاية

وقالت مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا ،جولييت توما، في بيان نقلته وكالات أنباء: "مع استمرار حصار السلطات الإسرائيلية على غزة لأكثر من 6 أسابيع، كل الإمدادات الأساسية على وشك النفاد".
وأوضحت توما، أن نفاد الإمدادات الأساسية يترافق مع "ارتفاع كبير في أسعار" البضائع المتوفر بغزة خلال الشهر الماضي، منذ أن فرضت إسرائيل حصارها على القطاع.
وتابعت: "هذا يعني أن الرضع والأطفال ينامون جائعين".
وأكدت توما، على أن قطاع غزة بدون "هذه الإمدادات الأساسية، يقترب كل يوم من الجوع الشديد للغاية".
وطالبت بضرورة الاستئناف الفوري لوقف إطلاق النار بغزة ورفع الحصار والسماح بدخول الإمدادات الإنسانية والتجارية بدون عوائق، وفق البيان.
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