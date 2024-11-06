الأونروا: قرار الكنيست ضد الوكالة يشكّل تهديدا وجوديا لها

07:05 م

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الوكيل الإخباري- قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير ضد الوكالة يُشكّل تهديدا وشيكا ووجوديا لها. اضافة اعلان





وأشار لازاريني إلى أن القرار يتجاوز تقويض الوكالة والأمم المتحدة لإنهاء حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم.