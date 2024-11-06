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الأونروا: قرار الكنيست ضد الوكالة يشكّل تهديدا وجوديا لها

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 06-11-2024 07:05 م
الوكيل الإخباري-   قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير ضد الوكالة يُشكّل تهديدا وشيكا ووجوديا لها.اضافة اعلان


وأشار لازاريني إلى أن القرار يتجاوز تقويض الوكالة والأمم المتحدة لإنهاء حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم.
 
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فلسطين الأونروا: قرار الكنيست ضد الوكالة يشكّل تهديدا وجوديا لها



 


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