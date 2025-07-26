الأونروا: لا أحد آمن في غزة وأوامر إسرائيلية تجبر الفلسطينيين على النزوح مجدداً

12:35 م

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الوكيل الإخباري- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم السبت إن الفلسطينيين في قطاع غزة يُجبرون على النزوح مجدداً بأوامر من إسرائيل، لافتة إلى أنه لا مكان لديهم يذهبون إليه. اضافة اعلان





وأضافت الأونروا عبر منصة "إكس" على موقعها الرسمي: "لا يوجد مكان آمن في غزة، الناس يعانون، ولا أحد آمن في غزة، لا عمال إغاثة أو صحة ولا موظف في الأمم المتحدة".



وأكدت الوكالة أن الناس خضعوا لأكثر من 650 يوماً من القتل بلا هوادة وبلا نهاية، وشهدوا الدمار واليأس.



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 6 شاحنات تحمل مستلزمات طبية عاجلة ستدخل القطاع اليوم عن طريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).



وأوضحت أن الشاحنات لا تحتوي على أصناف غذائية، ولكنها محملة بأصناف طبية ذات أهمية كبيرة واحتياج عاجل لاستمرار تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى وإنقاذ الحياة.



وأهابت الوزارة بالمواطنين الفلسطينيين والوجهاء والعائلات والجهات المعنية بذل الجهد لحماية القافلة، وتمكين وصولها الآمن إلى المستشفيات لإنقاذ حياة المرضى والجرحى.



