الأونروا: لم تدخل أي إمدادات إلى غزة منذ 2 آذار

الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الأحد إنه لم تدخل أي إمدادات إلى غزة منذ الثاني من آذار الجاري عندما أعلنت السلطات الإسرائيلية وقف المساعدات الإنسانية.

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