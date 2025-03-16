الأونروا: لم تدخل أي إمدادات إلى غزة منذ 2 آذار

وبحسب موقعها الرسمي أشارت "الأونروا" الى أن العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية أدت إلى نزوح أكثر من 35 ألف فلسطيني، مؤكدة أنها تواصل بالتعاون مع شركائها تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والدعم النفسي والاجتماعي للأسر النازحة في الضفة الغربية.
-
أخبار متعلقة
-
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
-
نتنياهو يوجّه بمواصلة المفاوضات وفقا لرد الوسطاء على المقترح الأميركي
-
الاحتلال يعتقل 6 شبان شرقي نابلس
-
الاحتلال يصعّد بالضفة ويحرق منازل في طولكرم
-
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب الخليل
-
90 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى
-
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين شمال الضفة
-
حماس تعلق على نوايا الاحتلال بعد مجزرة بيت لاهيا