 
الأحد 2025-03-16 02:45 م
 




            

        








    

        

        

            الأونروا: لم تدخل أي إمدادات إلى غزة منذ 2 آذار
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                الأونروا
            
                

                    الأونروا
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        02:37 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الأحد إنه لم تدخل أي إمدادات إلى غزة منذ الثاني من آذار الجاري عندما أعلنت السلطات الإسرائيلية وقف المساعدات الإنسانية.
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وبحسب موقعها الرسمي أشارت "الأونروا" الى أن العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية أدت إلى نزوح أكثر من 35 ألف فلسطيني، مؤكدة أنها تواصل بالتعاون مع شركائها تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والدعم النفسي والاجتماعي للأسر النازحة في الضفة الغربية.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            الأونروا: لم تدخل أي إمدادات إلى غزة منذ 2 آذار
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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