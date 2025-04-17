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الأونروا: لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 آذار

الأونروا
الأونروا
 
الخميس، 17-04-2025 09:43 م

الوكيل الإخباري-   قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مساء اليوم الخميس، إنه لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 آذار الماضي.

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وبينت الأونروا، في تغريدات لها عبر منصة "إكس"، أن هذه المدة تعد أطول بثلاث مرات من التي فرضت بداية الحرب.


وأشارت إلى أن نحو 69 بالمئة من قطاع غزة خاضع لأوامر التهجير عقب إصدار الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 20 أمرًا، موضحة أن هناك تقديرات أممية بأن نحو 420 ألف شخص نزحوا مجددًا منذ استئناف الحرب على غزة.


وشددت على أن استئناف القصف وانعدام وصول الإمدادات الإنسانية يؤثران على قدرة الجهات الإنسانية على تلبية احتياجات سكان غزة من الغذاء والماء والصرف الصحي والمأوى وغيرها.


وفي وقت سابق من شهر نيسان الجاري، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أن 1.9 مليون شخص تشردوا قسريًا وسط قصف وخوف وخسارة في قطاع غزة.

 
gnews

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