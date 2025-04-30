الأونروا: لم يعد لدينا ما نوزعه في غزة

وأضاف أبو حسنة اليوم الأربعاء أن الآلاف من الفلسطينيين لا يجدون ما يأكلونه، متوقعا أن تشهد غزة خلال الأيام المقبلة ظاهرة الجوع في مناطق واسعة من القطاع، وسط انهيار شبه كامل للأوضاع الإنسانية.
وأشار إلى أن إدخال المساعدات الغذائية بات أولوية قصوى، مشددا على أن "أونروا"، التي تُعتبر شريان الحياة لسكان القطاع، لم يعد لديها ما توزعه.
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