الأربعاء 2025-04-30 12:38 م
 

الأونروا: لم يعد لدينا ما نوزعه في غزة

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أرشيفية
 
الأربعاء، 30-04-2025 12:17 م

الوكيل الإخباري- قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الأوضاع السوداوية الحالية في قطاع غزة لم يسبق أن وصلت إلى هذا المستوى.

وأضاف أبو حسنة اليوم الأربعاء أن الآلاف من الفلسطينيين لا يجدون ما يأكلونه، متوقعا أن تشهد غزة خلال الأيام المقبلة ظاهرة الجوع في مناطق واسعة من القطاع، وسط انهيار شبه كامل للأوضاع الإنسانية.

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وأشار إلى أن إدخال المساعدات الغذائية بات أولوية قصوى، مشددا على أن "أونروا"، التي تُعتبر شريان الحياة لسكان القطاع، لم يعد لديها ما توزعه.

 
gnews

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