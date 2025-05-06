الأونروا: مئات الآلاف بغزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام

وأوضحت على موقعها الرسمي أن أكثر من ألف طفل بغزة يعانون من سوء تغذية خطير جراء سياسة التجويع الإسرائيلية.
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