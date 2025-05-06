الثلاثاء 2025-05-06 02:46 م
 

الأونروا: مئات الآلاف بغزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 06-05-2025 12:45 م

الوكيل الإخباري-   قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الثلاثاء، إن مئات الآلاف من الفلسطينيين بغزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو 3 أيام جراء سياسة التجويع التي تواصل إسرائيل تنفيذها في القطاع بإغلاقها المعابر ومنع دخول المساعدات الإغاثية منذ أكثر من شهرين.

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وأوضحت على موقعها الرسمي أن أكثر من ألف طفل بغزة يعانون من سوء تغذية خطير جراء سياسة التجويع الإسرائيلية.

 
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