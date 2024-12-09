الأونروا: مليون نازح في قطاع غزة معرضون للموت نتيجة برد الشتاء

08:27 م

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الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، اليوم الاثنين، إن "مليون نازح بغزة معرضون لخطر الموت نتيجة برد الشتاء، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية". اضافة اعلان



وذكرت الوكالة الأممية عبر منصة إكس: "يحتاج النازحون بغزة إلى الحماية من المطر والبرد، ولم يتم تلبية سوى حوالي 23 بالمئة من احتياجاتهم".

وأشارت إلى أن 945 ألف فلسطيني معرضون لخطر البرد القارس بالقطاع هذا الشتاء، مضيفة أن هناك حاجة ماسة إلى المساعدات لتلبية الاحتياجات الهائلة مع تفاقم الأزمة.