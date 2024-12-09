الأونروا: مليون نازح في قطاع غزة معرضون للموت نتيجة برد الشتاء

وذكرت الوكالة الأممية عبر منصة إكس: "يحتاج النازحون بغزة إلى الحماية من المطر والبرد، ولم يتم تلبية سوى حوالي 23 بالمئة من احتياجاتهم".
وأشارت إلى أن 945 ألف فلسطيني معرضون لخطر البرد القارس بالقطاع هذا الشتاء، مضيفة أن هناك حاجة ماسة إلى المساعدات لتلبية الاحتياجات الهائلة مع تفاقم الأزمة.
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