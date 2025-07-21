الإثنين 2025-07-21 11:17 ص
 

الأونروا: نتلقى رسائل يأس من غزة عن المجاعة

الأونروا: نتلقى رسائل يأس من غزة عن المجاعة
ارشيفية
 
الإثنين، 21-07-2025 09:17 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إنها تتلقى بشكل متواصل رسائل مفعمة باليأس من داخل قطاع غزة، تُحذّر من تفاقم خطر المجاعة، بما في ذلك نداءات من موظفيها العاملين هناك.اضافة اعلان


وأكدت الوكالة، في بيان لها، على ضرورة رفع الحصار المفروض على القطاع، مشددة على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وواسع النطاق لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها المدنيون.
 
 
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