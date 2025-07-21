الأونروا: نتلقى رسائل يأس من غزة عن المجاعة

وأكدت الوكالة، في بيان لها، على ضرورة رفع الحصار المفروض على القطاع، مشددة على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وواسع النطاق لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها المدنيون.
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