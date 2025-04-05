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الأونروا: نحو 1.9 مليون شخص في غزة تعرضوا لتهجير قسري متكرر

الأونروا
الأونروا
 
السبت، 05-04-2025 10:24 م

الوكيل الإخباري-   قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، إن نحو 1.9 مليون شخص في قطاع غزة، بمن فيهم آلاف الأطفال تعرضوا لتهجير قسري متكرر وسط القصف والخوف منذ بدء الحرب على غزة.

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وأضافت الوكالة عبر حسابها على منصة "إكس"، أن انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تسبب في موجة أخرى من النزوح طالت آثارها ما يزيد عن 142 ألف شخص.

 
gnews

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