الأونروا: نحو 1.9 مليون شخص في غزة تعرضوا لتهجير قسري متكرر

الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، إن نحو 1.9 مليون شخص في قطاع غزة، بمن فيهم آلاف الأطفال تعرضوا لتهجير قسري متكرر وسط القصف والخوف منذ بدء الحرب على غزة.

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