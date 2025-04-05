الأونروا: نحو 1.9 مليون شخص في غزة تعرضوا لتهجير قسري متكرر

وأضافت الوكالة عبر حسابها على منصة "إكس"، أن انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تسبب في موجة أخرى من النزوح طالت آثارها ما يزيد عن 142 ألف شخص.
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