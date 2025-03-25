الثلاثاء 2025-03-25 10:53 ص
 

"الأونروا " : نزوح 124 ألف شخص في غزة خلال أيام جراء القصف

جانب من نزوح أهالي قطاع غزة المستمر
جانب من نزوح أهالي قطاع غزة المستمر
 
الثلاثاء، 25-03-2025 10:29 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نزوح 124 ألف شخص من قطاع غزة في غضون أيام، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، داعية في الوقت ذاته إلى إنهاء الحصار المفروض على غزة.اضافة اعلان


وقالت الأونروا، في منشور عبر منصة (إكس)، الليلة الماضية، إن "124 ألف شخص نزحوا في غضون أيام، مضطرين للفرار من القصف المتواصل، حيث تحمل الأسر القليل مما لديها، وهي بلا مأوى ولا أمان ولا ثمة مكان يمكنهم الذهاب إليه".

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية قطعت جميع المساعدات، فبات الطعام شحيحا والأسعار مرتفعة، واصفة الأوضاع في القطاع بأنها "مأساة إنسانية".

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء الماضي، غاراته الجوية على قطاع غزة في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي كان قد تم التوصل إليه في 19 كانون الأول الماضي، بوساطة مصرية وقطرية وأميركية.

بترا
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غت

فن ومشاهير حكم قضائي نهائي يضع شيرين في مواجهة روتانا: ماذا يحدث الآن؟

dc

تكنولوجيا أبل تعزز تجربة الصوت في 'إيربودز ماكس' بتقنية جديدة بدون فقدان بيانات

بتف

أخبار محلية شركات الاتصالات الثلاث تدعم الصحة والتعليم والقطاعات كافة بأكثر من 10 مليون دينار سنوياً ضمن مسؤوليتها الاجتماعية

جانب من نزوح أهالي قطاع غزة المستمر

فلسطين "الأونروا " : نزوح 124 ألف شخص في غزة خلال أيام جراء القصف

ا

عربي ودولي الولايات المتحدة.. حذف أسماء 7 ملايين شخص تزيد أعمارهم عن 120 عاما من سجلات الضمان الاجتماعي

اى

فن ومشاهير ياسمين صبري تغادر حفل سحور باكية بسبب ما قاله لها محمد رمضان - فيديو

إسرائيل تشن منذ أشهر غارات جوية على سوريا تؤدي لتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري

عربي ودولي قصف إسرائيلي جديد على قاعدتين عسكريتين في حمص

بربر

طب وصحة سماع دقات قلبك أثناء الاستلقاء: متى يصبح مؤشرا على مشكلة صحية؟



 
 





الأكثر مشاهدة