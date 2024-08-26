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الأونروا: نقص المياه بنسبة 85% في دير البلح بسبب العدوان

غزة
غزة
الإثنين، 26-08-2024 08:33 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يوم الاثنين، أن نقص المياه بلغ 85% في دير البلح وسط قطاع غزة، مبينة أن 3 آبار مياه فقط من أصل 18 تعمل في المدينة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 11 شهرًا.

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وقالت الأونروا في منشور على منصة "إكس"، إنه "بسبب العمليات العسكرية المستمرة في دير البلح، لا يزال هناك 3 آبار مياه فقط من أصل 18 بئرًا تعمل، ما أدى إلى نقص المياه بنسبة 85%".

 
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