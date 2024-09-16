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الأونروا: نواجه تحديا لتزويد أطفال غزة بجرعة ثانية ضد الشلل

الأونروا
الأونروا
الإثنين، 16-09-2024 05:14 م

الوكيل الإخباري-  قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن نسبة التغطية التي حققتها حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، بلغت 90 بالمئة، والتحدي التالي هو تزويد الأطفال بالجرعة الثانية نهاية أيلول الجاري.

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وأضاف لازاريني في منشور على منصة "إكس" اليوم الإثنين: "أخبار إيجابية نادرة من غزة، الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال انتهت بنجاح".

 
gnews

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