الأونروا: نواجه تحديا لتزويد أطفال غزة بجرعة ثانية ضد الشلل

وأضاف لازاريني في منشور على منصة "إكس" اليوم الإثنين: "أخبار إيجابية نادرة من غزة، الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال انتهت بنجاح".
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