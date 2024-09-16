الأونروا: نواجه تحديا لتزويد أطفال غزة بجرعة ثانية ضد الشلل

الوكيل الإخباري- قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن نسبة التغطية التي حققتها حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، بلغت 90 بالمئة، والتحدي التالي هو تزويد الأطفال بالجرعة الثانية نهاية أيلول الجاري.

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