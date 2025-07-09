الأونروا: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن

وأكدت أن حياة الناس وكرامتهم تنتهك يوميا في غزة، مع تفاقم الجوع والعطش، وانتشار الأمراض والنزوح القسري.
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