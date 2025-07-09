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الأونروا: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن

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أرشيفية
 
الأربعاء، 09-07-2025 09:26 ص

الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنه يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن.

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وأكدت أن حياة الناس وكرامتهم تنتهك يوميا في غزة، مع تفاقم الجوع والعطش، وانتشار الأمراض والنزوح القسري.

 
 
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