الأونروا: 112 طفلا في غزة يصابون بسوء التغذية يوميا

12:04 م

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الوكيل الإخباري- كشفت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة أن 112 طفلا يُشخّصون يوميا بسوء التغذية في قطاع غزة منذ بداية العام. اضافة اعلان





وأكدت الأونروا أن نقص الوقود في غزة وصل إلى مستويات حرجة، مشيرة إلى أنه بدون كميات كافية منه يواجه القطاع انهيارا في الجهود الإنسانية.



وقالت إن المنظمة تواجه تحديا يتمثل في نقص المستلزمات الطبية بالقطاع.