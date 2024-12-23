الأونروا: 14500 طفل ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

الوكيل الإخباري- قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إنه منذ بداية الحرب التي أعلنتها إسرائيل على قطاع غزة، جرى الإبلاغ عن استشهاد أكثر من 14500 طفل في القطاع، بحسب ما أفادت به منظمة اليونيسيف.

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وقال لازاريني في منشور على موقع الأونروا على منصة إكس، اليوم الاثنين، إنه "لا يمكن تبرير قتل الأطفال، يقتل طفل كل ساعة"،مضيفا"هذه ليست مجرد أرقام، إنها حياة قُطعت".



وأشار إلى أن "من نجا من هؤلاء الأطفال أُصيب بندوب جسدية ونفسية".