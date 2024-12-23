الأونروا: 14500 طفل ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وقال لازاريني في منشور على موقع الأونروا على منصة إكس، اليوم الاثنين، إنه "لا يمكن تبرير قتل الأطفال، يقتل طفل كل ساعة"،مضيفا"هذه ليست مجرد أرقام، إنها حياة قُطعت".
وأشار إلى أن "من نجا من هؤلاء الأطفال أُصيب بندوب جسدية ونفسية".
وأشار إلى أن الأطفال في غزة محرومون من التعليم، وأن الفتيان في غزة يقضون وقتهم بالبحث بين ركام الأنقاض، محذرا من أن "الوقت ينفذ بالنسبة لهؤلاء الأطفال" وأنهم يخسرون حياتهم ومستقبلهم.
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