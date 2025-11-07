الجمعة 2025-11-07 07:44 م
 

الأونروا: 20% من أطفال غزة فاتتهم اللقاحات الأساسية خلال الحرب

الأمم المتحدة: 81% من المباني في قطاع غزة تضررت
غزة
 
الجمعة، 07-11-2025 05:42 م

الوكيل الإخباري-   قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 20 بالمئة أو واحد من كل 5 أطفال في قطاع غزة فاتته اللقاحات الأساسية خلال عامين، وذلك جراء الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل.

اضافة اعلان


يأتي ذلك في وقت تتجهز فيه وزارة الصحة، ومرافق صحية تابعة للأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، لإطلاق حملة تطعيم استدراكية الأحد المقبل، في 150 مركزا صحيا بالقطاع، وفق معطيات سابقة للوزارة.


وأوضحت الأونروا أن هذه الحملة تهدف للوصول إلى 44 ألف طفل بغزة من أجل إعطائهم اللقاحات المنقذة للحياة، وإجراء فحوصات سوء التغذية لهم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

زيت الزيتون

أخبار محلية وزير الزراعة: السوق المحلي سيشهد انخفاضا في أسعار زيت

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق

الطقس الأرصاد الجوية: الأردن قد يشهد حالة مطرية نهاية الأسبوع المقبل

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال ينسف منازل بخان يونس

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

المفرق

أخبار محلية مركز صحي المفرق يؤكد عدم فرض رسوم على السيدات المؤمنات صحيا في عيادة الماموغرام

روسيا: قتلى ومفقودين جراء انفجار بمصنع وسط البلاد

عربي ودولي موسكو: طلبنا توضيحات من واشنطن حول نيتها إجراء تجارب نووية

مركز زها الثقافي

أخبار محلية بلدية الهاشمية تنفّذ بالتعاون مع مركز زها الثقافي نشاطا فنيا

الفراهيد: مشروع "تلفريك بيرين" ركيزة في خطة التنمية السياحية الشاملة للبلدية

أخبار محلية الفراهيد: مشروع "تلفريك بيرين" ركيزة في خطة التنمية السياحية الشاملة للبلدية



 
 





الأكثر مشاهدة