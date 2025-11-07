الأونروا: 20% من أطفال غزة فاتتهم اللقاحات الأساسية خلال الحرب

يأتي ذلك في وقت تتجهز فيه وزارة الصحة، ومرافق صحية تابعة للأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، لإطلاق حملة تطعيم استدراكية الأحد المقبل، في 150 مركزا صحيا بالقطاع، وفق معطيات سابقة للوزارة.
وأوضحت الأونروا أن هذه الحملة تهدف للوصول إلى 44 ألف طفل بغزة من أجل إعطائهم اللقاحات المنقذة للحياة، وإجراء فحوصات سوء التغذية لهم.
