الأونروا: 20% من أطفال غزة فاتتهم اللقاحات الأساسية خلال الحرب

الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 20 بالمئة أو واحد من كل 5 أطفال في قطاع غزة فاتته اللقاحات الأساسية خلال عامين، وذلك جراء الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل.

اضافة اعلان



يأتي ذلك في وقت تتجهز فيه وزارة الصحة، ومرافق صحية تابعة للأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، لإطلاق حملة تطعيم استدراكية الأحد المقبل، في 150 مركزا صحيا بالقطاع، وفق معطيات سابقة للوزارة.