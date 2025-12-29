الأونروا: 235 ألف شخص تضرروا من المنخفض الجوي في قطاع غزة

وأوضحت الوكالة، في منشور لها على منصة "إكس"، أن أشهرا من الحرب والنزوح أجبرت الناس في غزة على العيش وسط أنقاض آيلة للانهيار، في مساكن مؤقتة أو خيام بالية.
وأضافت أن العاصفة "بايرون" التي ضربت قطاع غزة في 10 كانون الأول كانت "كارثة طبيعية، إلا أن تداعياتها جاءت من صنع الإنسان"، في إشارة إلى تفاقم الأضرار نتيجة الدمار الواسع وانعدام الملاجئ الآمنة عقب حرب الإبادة الإسرائيلية.
وتابعت، "يقدر أن 17 مبنى انهارت، وأن أكثر من 42 ألف خيمة أو مأوى مؤقت تعرضت لأضرار كاملة أو جزئية ما أثر على ما لا يقل عن 235 ألف شخص"، بحسب ما نقلته عن مجموعة المأوى في غزة، التي تضم منظمات تابعة للأمم المتحدة وأخرى غير حكومية.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية غزة: غرق وتطاير آلاف الخيام للنازحين
-
ترامب ونتنياهو يناقشان اليوم المرحلة التالية من خطة غزة
-
بلديات غزة تحذر من توقف الخدمات بسبب أزمة الوقود مع دخول الشتاء
-
اتحاد بلديات غزة يحذر من مخاطر انتشار الأوبئة
-
الاحتلال يستهدف 706 من عائلات الصحفيين في غزة
-
29 شهيدا في غزة خلال 48 ساعة
-
الاحتلال يواصل عدوانه على بلدة قباطية.. تهجير واستيلاء على منازل
-
الاحتلال يفرض طوقًا أمنيًا على قرى غرب رام الله بعد إطلاق نار