الأونروا: 3 آلاف شاحنة تابعة لنا تنتظر خارج غزة ويمنع الحصار دخولها

الوكيل الإخباري- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ان نحو 3 آلاف شاحنة تابعة للوكالة محملة بإمدادات منقذة للحياة تنتظر خارج غزة لكن الحصار يمنع دخولها.

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