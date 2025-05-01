الخميس 2025-05-01 02:28 ص
 

الأونروا: 3 آلاف شاحنة تابعة لنا تنتظر خارج غزة ويمنع الحصار دخولها

الانوروا
الانروا
 
الخميس، 01-05-2025 12:45 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ان نحو 3 آلاف شاحنة تابعة للوكالة محملة بإمدادات منقذة للحياة تنتظر خارج غزة لكن الحصار يمنع دخولها.

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مليون طفل يعتمدون على المساعدات وبدونها تكون حياتهم في خطر ويجب إعادة فتح المعابر ورفع الحصار.

 
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