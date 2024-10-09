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الأونروا: 400 ألف شخص محاصرون شمال قطاع غزة

آثار الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال على غزة
غزة
الأربعاء، 09-10-2024 10:32 م
الوكيل الإخباري-   قال المفوض العام لوكالة الغوث (الأونروا)، فيليبي لازاريني، إن ما لا يقل عن 400 ألف شخص محاصرون شمال قطاع غزة، وإن أوامر الإخلاء الأخيرة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية تجبر الناس على الفرار مرة تلو الأخرى، خاصة من مخيم جباليا. اضافة اعلان
 
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