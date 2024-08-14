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الأونروا: 625 ألف طفل خسروا عاما دراسيا في غزة

غزة
غزة




 

الأربعاء، 14-08-2024 12:45 م
الوكيل الإخباري-   قال المفوض العام للأونروا ان 625 ألف طفل في غزة، منهم 300 ألف من طلاب الوكالة، خسروا عاما دراسيا.

وأضاف ان 4 من كل 5 مبان مدرسية في غزة تعرضت للقصف المباشر أو تضررت وبحاجة لإصلاح أو إعادة بناء.
gnews

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