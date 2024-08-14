الأونروا: 625 ألف طفل خسروا عاما دراسيا في غزة

12:45 م

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الوكيل الإخباري- قال المفوض العام للأونروا ان 625 ألف طفل في غزة، منهم 300 ألف من طلاب الوكالة، خسروا عاما دراسيا.



وأضاف ان 4 من كل 5 مبان مدرسية في غزة تعرضت للقصف المباشر أو تضررت وبحاجة لإصلاح أو إعادة بناء.



