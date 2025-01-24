الأونروا: 660 ألف طفل في قطاع غزة لا يزالون خارج المدارس

وأفادت الأونروا بوجود تقارير عن مقتل أكثر من 14 ألفا و500 طفل في الحرب وتضرر 88% من المدارس في قطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
اشتباكات بين مقاومين وأجهزة الأمن الفلسطينية في جنين
-
طائرات إسرائيلية تهدد الفلسطينيين بإطلاق النار صوب من يتحرك داخل جنين
-
مسؤول فلسطيني يحذر من إبادة إسرائيلية بمخيم جنين كغزة
-
شرطة غزة تعلن إعادة الانتشار في جميع مناطق القطاع
-
قوات الاحتلال تضرم النار بمنزلين ومركبة في مخيم جنين
-
%70 من الإسرائيليين يريدون إنجاز صفقة التبادل بجميع مراحلها
-
إسرائيل ستفرج عن 180 أسيرا فلسطينيا مقابل 4 محتجزات
-
إسرائيل تستعد لسلسلة عمليات في مخيم جنين