الأونروا: 660 ألف طفل في قطاع غزة لا يزالون خارج المدارس

02:28 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/718001 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن نحو 660 ألف طفل في قطاع غزة لا يزالون خارج المدارس. اضافة اعلان





وأفادت الأونروا بوجود تقارير عن مقتل أكثر من 14 ألفا و500 طفل في الحرب وتضرر 88% من المدارس في قطاع غزة.