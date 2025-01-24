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الأونروا: 660 ألف طفل في قطاع غزة لا يزالون خارج المدارس

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 24-01-2025 02:28 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن نحو 660 ألف طفل في قطاع غزة لا يزالون خارج المدارس.اضافة اعلان


وأفادت الأونروا بوجود تقارير عن مقتل أكثر من 14 ألفا و500 طفل في الحرب وتضرر 88% من المدارس في قطاع غزة.
 
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