الإتحاد الأوروبي يعلن نشر البعثة المدنية الأوروبية بمعبر رفح

وكتبت كالاس في منشور على منصة (إكس) "أوروبا هنا للمساعدة"، مرفقة صورة لأفراد من البعثة في المعبر، التي "ستدعم موظفي الحدود الفلسطينيين وتسمح بنقل الأفراد إلى خارج غزة، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية".
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