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الإتحاد الأوروبي يعلن نشر البعثة المدنية الأوروبية بمعبر رفح

علم الاتحاد الأوروبي
الإتحاد الأوروبي
الجمعة، 31-01-2025 05:01 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي، "مايا كالاس"، نشر بعثة الحدود المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في معبر رفح.

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وكتبت كالاس في منشور على منصة (إكس) "أوروبا هنا للمساعدة"، مرفقة صورة لأفراد من البعثة في المعبر، التي "ستدعم موظفي الحدود الفلسطينيين وتسمح بنقل الأفراد إلى خارج غزة، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية".

 
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