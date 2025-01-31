الإتحاد الأوروبي يعلن نشر البعثة المدنية الأوروبية بمعبر رفح

الوكيل الإخباري- أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي، "مايا كالاس"، نشر بعثة الحدود المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في معبر رفح.

اضافة اعلان