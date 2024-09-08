الإحتلال يفرج عن مسافرين علقوا على جسر الملك الحسين

وأوضحت أن قوات الاحتلال على المعبر لا زالت تحتجز أمتعة المسافرين دون الإفراج عنها حتى اللحظة، في ظل إغلاق المعبر من كلا الجانبين.
وأشارت إلى أن الكثير من الحافلات لا زالت عالقة، والتي تحمل الكثير من المسافرين المتجهين إلى الأردن، مضيفة أن معظم العالقين هم من الطلبة الفلسطينيين المتجهين من فلسطين المحتلة إلى الأردن.
ولفتت إلى أن إغلاق المعبر بكلا الاتجاهين أحدث إرباكا وتوترا لدى الفلسطينيين اللذين ينون السفر عبر مطار الملكة علياء الدولي في الأردن.
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