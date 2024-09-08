الإحتلال يفرج عن مسافرين علقوا على جسر الملك الحسين

الوكيل الإخباري- أفرجت قوات الاحتلال عن المسافرين العالقين على جسر الملك الحسين، والذين كانوا متجهين من الأردن إلى فلسطين المحتلة، وفقا لمراسلة المملكة في فلسطين.

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وأوضحت أن قوات الاحتلال على المعبر لا زالت تحتجز أمتعة المسافرين دون الإفراج عنها حتى اللحظة، في ظل إغلاق المعبر من كلا الجانبين.



وأشارت إلى أن الكثير من الحافلات لا زالت عالقة، والتي تحمل الكثير من المسافرين المتجهين إلى الأردن، مضيفة أن معظم العالقين هم من الطلبة الفلسطينيين المتجهين من فلسطين المحتلة إلى الأردن.