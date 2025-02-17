الإذاعة الإسرائيلية: تقدم بمفاوضات الإفراج عن 6 مختطفين أحياء السبت

ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر إسرائيلية قولها إن "مفاوضات مكثفة تجري الآن بهدف استلام جثث 4 أسرى الخميس المقبل وإطلاق 6 أسرى أحياء السبت".
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