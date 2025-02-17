الإذاعة الإسرائيلية: تقدم بمفاوضات الإفراج عن 6 مختطفين أحياء السبت

10:49 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/720914 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية إنه "تم إبلاغ مجلس الوزراء المصغر بتقدم مفاوضات الإفراج عن الاسرى الستة الأحياء يوم السبت". اضافة اعلان





ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر إسرائيلية قولها إن "مفاوضات مكثفة تجري الآن بهدف استلام جثث 4 أسرى الخميس المقبل وإطلاق 6 أسرى أحياء السبت".