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الإسعاف الإسرائيلي: وفاة اثنين من جرحى الهجوم المسلح غرب الخليل

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
الأحد، 01-09-2024 08:15 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الإسعاف الإسرائيلي وفاة اثنين من الجرحى الثلاثة الذين أصيبوا في هجوم مسلح عند حاجز ترقوميا غرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وقال الإسعاف الإسرائيلي إن القتيلين والمصاب من عناصر الشرطة وحرس الحدود.
 
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