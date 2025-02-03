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الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يماطل بتنفيذ البروتوكول الإنساني

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 03-02-2025 08:06 م

الوكيل الإخباري-   أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ان الاحتلال الإسرائيلي يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني ويتهرب من التزاماته.

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وأضاف "نحمل الاحتلال وواشنطن المسؤولية الكاملة عن تداعيات عدم التزام الاحتلال بتعهداته".


وبين "ندعو الجهات الضامنة للضغط الجاد لضمان التنفيذ الفوري لبنود البروتوكول الإنساني".

 
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