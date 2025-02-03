الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يماطل بتنفيذ البروتوكول الإنساني

وأضاف "نحمل الاحتلال وواشنطن المسؤولية الكاملة عن تداعيات عدم التزام الاحتلال بتعهداته".
وبين "ندعو الجهات الضامنة للضغط الجاد لضمان التنفيذ الفوري لبنود البروتوكول الإنساني".
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