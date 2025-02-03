الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يماطل بتنفيذ البروتوكول الإنساني

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الوكيل الإخباري- أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ان الاحتلال الإسرائيلي يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني ويتهرب من التزاماته.

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وأضاف "نحمل الاحتلال وواشنطن المسؤولية الكاملة عن تداعيات عدم التزام الاحتلال بتعهداته".