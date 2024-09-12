الإعلام العبري: استقالة 3 مسؤولين بشرطة الاحتلال خلال شهر واحد

الوكيل الإخباري- ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أنه وخلال شهر واحد في الشرطة الإسرائيلية استقال كل من قائد وحدة التحقيقات وقائد لواء الشمال وقائد لواء الضفة الغربية.

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