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الإعلام العبري: استقالة 3 مسؤولين بشرطة الاحتلال خلال شهر واحد

شرطة الاحتلال
شرطة الاحتلال
الخميس، 12-09-2024 04:25 م

الوكيل الإخباري-   ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أنه وخلال شهر واحد في الشرطة الإسرائيلية استقال كل من  قائد وحدة التحقيقات وقائد لواء الشمال وقائد لواء الضفة الغربية.

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وأضافت ان قسم التحقيقات ولواء الضفة الغربية يعد من أهم مفاصل الشرطة الإسرائيلية، وتعيين قادة جدد لهذه الأقسام تحت ولاية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يعني إتمام سيطرة بن غفير على جهاز الشرطة الإسرائيلية.

 
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