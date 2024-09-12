الإعلام العبري: استقالة 3 مسؤولين بشرطة الاحتلال خلال شهر واحد

وأضافت ان قسم التحقيقات ولواء الضفة الغربية يعد من أهم مفاصل الشرطة الإسرائيلية، وتعيين قادة جدد لهذه الأقسام تحت ولاية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يعني إتمام سيطرة بن غفير على جهاز الشرطة الإسرائيلية.
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