الثلاثاء 2025-04-29 05:44 م
 

الإعلام العبري: الحكومة الإسرائيلية تلغي قرار إقالة بار

رونين بار
رونين بار ونتنياهو
 
الثلاثاء، 29-04-2025 05:12 م

الوكيل الإخباري-   افادت وسائل إعلام إسرائيلية ان الحكومة تلغي قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار بعد إعلانه نيته الاستقالة الشهر المقبل.

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وبينت ان قرار الحكومة إلغاء إقالة بار محاولة لتفادي صدور حكم من المحكمة العليا في القضية.

 
gnews

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