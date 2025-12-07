الإعلام العبري: نتنياهو وجه باعتقال 70 مستوطنا مسؤولين عن أعمال عنف بالضفة

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن نتنياهو أمر بإخلاء 14 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية تصنف مصدرا للإرهاب اليهودي.
-
