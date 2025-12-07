الإعلام العبري: نتنياهو وجه باعتقال 70 مستوطنا مسؤولين عن أعمال عنف بالضفة

05:25 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756362 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه باعتقال 70 مستوطنا مسؤولين عن ارتكاب أعمال عنف بالضفة. اضافة اعلان





وأضافت القناة الإسرائيلية، أن نتنياهو أمر بإخلاء 14 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية تصنف مصدرا للإرهاب اليهودي.



تم نسخ الرابط





