الأحد 2025-12-07 06:37 ص

الإعلام العبري: نتنياهو وجه باعتقال 70 مستوطنا مسؤولين عن أعمال عنف بالضفة

القناة 12: نتنياهو وجه باعتقال 70 مستوطنا مسؤولين عن أعمال عنف بالضفة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الأحد، 07-12-2025 05:25 ص
الوكيل الإخباري-   قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه باعتقال 70 مستوطنا مسؤولين عن ارتكاب أعمال عنف بالضفة.اضافة اعلان


وأضافت القناة الإسرائيلية، أن نتنياهو أمر بإخلاء 14 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية تصنف مصدرا للإرهاب اليهودي.
 
 


