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الإعلام العبري يكشف تفاصيل محاولة وشيكة للقبض على السنوار

يحيى السنوار
يحيى السنوار




 

الأربعاء، 14-08-2024 10:01 ص

الوكيل الإخباري -  في مقابلة تلفزيونية مطوّلة على القناة الـ12 الإسرائيلية، عُرضت الليلة الماضية، قال اللواء دان جولدفوس، قائد الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي، إنه كان على بُعد دقائق من القبض على رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار في أنفاق غزة، في وقت سابق من هذا العام.


وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جولدفوس رداً على سؤال حول مدى اقترابه من القبض على مهندس هجوم 7 أكتوبر، "كنا قريبين جداً من مكانه تحت الأرض، وجدنا الكثير من المال والأسلحة المبعثرة، وقهوة كانت ساخنة، ما يعني أنه كان قد غادر قبل دقائق من وصولنا".

gnews

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