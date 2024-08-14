الإعلام العبري يكشف تفاصيل محاولة وشيكة للقبض على السنوار

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جولدفوس رداً على سؤال حول مدى اقترابه من القبض على مهندس هجوم 7 أكتوبر، "كنا قريبين جداً من مكانه تحت الأرض، وجدنا الكثير من المال والأسلحة المبعثرة، وقهوة كانت ساخنة، ما يعني أنه كان قد غادر قبل دقائق من وصولنا".
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