الإعلان رسميا عن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

يأتي ذلك عقب إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها سلمت للوسطاء موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، فيما ذكر وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن الاتفاق "وشيك".
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