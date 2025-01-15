 
الأربعاء 2025-01-15 10:07 م
 

الإعلان رسميا عن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

قصف على غزة
غزة
الأربعاء، 15-01-2025 08:57 م

الوكيل الإخباري-    أكدت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء أنه تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، كما أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التوصل إلى صفقة، وسيتم إطلاق المحتجزين قريبا.اضافة اعلان


يأتي ذلك عقب إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها سلمت للوسطاء موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، فيما ذكر وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن الاتفاق "وشيك".

 
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