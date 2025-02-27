 
الخميس 2025-02-27 09:26 ص
 

الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين

لحظة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
لحظة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
الخميس، 27-02-2025 09:01 ص
الوكيل الإخباري-   أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح مئات الأسرى الفلسطينيين - فجر اليوم الخميس - موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، في حين سلمت كتائب القسام جثامين 4 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر، وذلك ضمن الدفعة السابعة في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.اضافة اعلان


فقد أطلق الاحتلال سراح 42 أسيرًا فلسطينيًا من سجن عوفر، منهم 37 أسيرًا من الضفة و5 مقدسيين.

ووصلت حافلة تقل عشرات الأسرى الفلسطينيين رفقة طواقم من الصليب الأحمر الدولي إلى قصر الثقافة في مدينة رام الله، وسط استقبال جماهيري من عائلاتهم وحشود كانت بانتظارهم، كما ظهر الإعياء على بعض الأسرى ونقلوا إلى المستشفى.

وأعرب عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم عن سعادتهم بخروجهم من معتقلات الاحتلال، وأكد عدد منهم عقب إطلاق سراحهم من سجن عوفر ووصولهم إلى رام الله أنهم تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والضرب على أيدي جنود الاحتلال.

وقالت محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، في تصريحات صحفية على هامش استقبال الأسرى، إن الجيش الإسرائيلي أفرج عن الأسرى بلباس عليه عبارات عنصرية وتحريضية، لكن تم تزويدهم بملابس بديلة.

وأضافت أن الأسرى أخبروها بإصابتهم بأمراض جلدية، وبعضهم طلب إجراء فحوصات طبية.د\جطحك

ووصل الأسرى المقدسيون إلى منازلهم في ظروف أمنية مشددة فرضتها عليهم قوات الاحتلال، حيث اقتحمت منازل عائلاتهم في وقت سابق ومنعتهم من إقامة أي مظاهر احتفالية، ووجهت لهم رسائل تهديد بعدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام.

وفي غزة، قال مراسل الجزيرة إن 456 أسيرًا وصلوا إلى القطاع، ونقل عدد منهم إلى المستشفى بسبب تدهور حالتهم الصحية.

وقال مراسل الجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي علق الإفراج عن 24 أسيرًا من الأطفال لحين التأكد من هوية جثث الأسرى الأربعة.

الجزيرة
 
gnews

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