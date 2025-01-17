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الإفراج عن 2000 أسير فلسطيني بالمرحلة الأولى من الصفقة

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 17-01-2025 06:53 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن الإفراج عن ألفي أسير فلسطيني، بينهم مئات المحكومين بالسجن المؤبد.اضافة اعلان


ونشرت وزارة القضاء الإسرائيلية قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الأولى.
 
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