الإفراج عن 2000 أسير فلسطيني بالمرحلة الأولى من الصفقة

06:53 م

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الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن الإفراج عن ألفي أسير فلسطيني، بينهم مئات المحكومين بالسجن المؤبد. اضافة اعلان





ونشرت وزارة القضاء الإسرائيلية قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الأولى.