الإمارات تتفق مع إسرائيل على إدخال مساعدات عاجلة للقطاع

وجاء الاتفاق في اتصال هاتفي بين الشيخ عبد الله بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات، التي أكدت أن المساعدات ستلبّي في البداية الاحتياجات الغذائية لحوالي 15 ألف مدني في غزة. كما ستشمل أيضًا الإمدادات الأساسية للمخابز والمواد الضرورية لرعاية الرُضّع.
وأشارت الوكالة إلى أن الشيخ عبد الله بن زايد أكد خلال الاتصال "على أهمية وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق".
وأضافت أن "الجانبين بحثا الجهود الإقليمية والدولية لاستئناف اتفاق الهدنة، والتوصل إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن".
الجزيرة
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