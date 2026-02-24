الإمارات تدعم غزة بـ 301 قافلة وأكثر من 122 ألف طن مساعدات ضمن "الفارس الشهم 3"

02:22 م

الوكيل الإخباري- تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية لدعم سكان قطاع غزة، عبر منظومة إغاثية متكاملة تشمل القوافل البرية والجسر الجوي والشحن البحري، لتتصدر قائمة الدول الأكثر دعماً لغزة خلال عامي 2024 و 2025، والأسابيع الأولى من العام الحالي. اضافة اعلان





ويأتي هذا الدعم في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، التي تجاوزت قيمة استجابتها الإنسانية للقطاع 2.8 مليار دولار منذ نوفمبر 2023، في خطوة تعكس استمرارية الالتزام الإماراتي لمساندة أهالي القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.



وفي منتصف شهر فبراير ، سيرت الإمارات قافلة مساعدات جديدة محملة بأكثر من 290 طناً من الطرود والمواد الغذائية، ووزعت الدفعة الأولى من حمولة سفينة "صقر الإنسانية" التي وصلت ميناء العريش في 6 فبراير، ليرتفع بذلك عدد قوافل المساعدات إلى 301 قافلة .



وضمن العملية نفسها، أرسلت الإمارات أكثر من 10 آلاف شاحنة تضمنت ما يزيد عن 122 ألف طن من المساعدات الإغاثية، وتمكنت العملية من توزيع آلاف الطرود الغذائية في المناطق المكتظة بالنازحين، ودعمت عشرات المطابخ الإنتاجية والمخابز في مناطق النزوح، وفي هذا الوقت تبحر سفينة "أم الإمارات" باتجاه قطاع غزة محملة بأكثر من 7300 طن من المساعدات.



وعلى الصعيد الصحي، فقد تركت الإمارات بصمتها في دعم القطاع الصحي، حيث استقبل المستشفى الميداني في غزة نحو 54 ألف حالة، بينما قدم المستشفى العائم في العريش خدماته لأكثر من 21 الف حالة.



تؤكد هذه الجهود حرص الإمارات على تخفيف معاناة سكان القطاع، انطلاقاً من رسالتها الإنسانية الثابتة في مساندة الأشقاء الفلسطينيين في جميع الظروف.





