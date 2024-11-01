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الإمارات تعزز جهودها الإغاثية في غزة بالتعاون مع منظمات دولية لضمان استمرار تدفق المساعدات

جانب من المساعدات
جانب من المساعدات
الجمعة، 01-11-2024 08:10 م

الوكيل الإخباري- أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة 12 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبري بيت حانون شمال القطاع وكرم أبو سالم جنوب القطاع، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا).

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وتحتوي الشحنة على نحو 150 طنٍ من المواد الإغاثية الطارئة، بهدف تقديم الدعم لنحو 30 ألف فلسطيني في القطاع.

وأكد سعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، أن هذه الخطوة تجسد التزام الإمارات المستمر والدائم بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة.

 

وأضاف الشامسي أن الإمارات قدّمت حتى الآن ما يزيد عن 40 ألف طن من المساعدات الملحّة، وستواصل تنسيقها مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لمضاعفة الجهود اللازمة لدعم المساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، وضمان وصول المساعدات بشكل فوري ومستدام ودون عوائق وعلى نطاق واسع إلى سكان القطاع.

 
gnews

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