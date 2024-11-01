الإمارات تعزز جهودها الإغاثية في غزة بالتعاون مع منظمات دولية لضمان استمرار تدفق المساعدات

الوكيل الإخباري- أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة 12 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبري بيت حانون شمال القطاع وكرم أبو سالم جنوب القطاع، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا).

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وتحتوي الشحنة على نحو 150 طنٍ من المواد الإغاثية الطارئة، بهدف تقديم الدعم لنحو 30 ألف فلسطيني في القطاع.



وأكد سعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، أن هذه الخطوة تجسد التزام الإمارات المستمر والدائم بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة.