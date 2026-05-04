الإمارات تكتب موقفها في غزة

الوكيل الإخباري- كتب مراد كسبة - في زمن الأزمات الكبرى، لا تُقاس الدول بما تقوله في المؤتمرات، بل بما تفعله على الأرض. وفي المشهد الأكثر وجعًا في المنطقة، حيث غزة تختبر العالم كل يوم، تظهر دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من الدول التي اختارت الفعل بدل الاكتفاء بالشعارات، والعمل بدل الانتظار، والإنسان قبل السياسة. اضافة اعلان





إطلاق طائرة إغاثة جديدة من مطار الشارقة الدولي محملة بأكثر من 100 طن من المواد الغذائية والإغاثية إلى قطاع غزة، ليس مجرد حدث إنساني عابر، بل هو موقف سياسي وأخلاقي يعكس فلسفة دولة كاملة في التعامل مع الأزمات. فحين تتحرك الطائرات محمّلة بالغذاء والدواء، فإن الرسالة تتجاوز حدود المساعدات لتصل إلى معنى أعمق: أن الإنسان أولاً.



هذه المبادرة، التي جاءت بتوجيهات من حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وبدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ضمن عملية “الفارس الشهم 3”، تؤكد أن الدعم الإماراتي لفلسطين ليس موسميًا ولا مرتبطًا بردود الفعل، بل هو امتداد لنهج ثابت قائم على المسؤولية العربية والواجب الإنساني.



غزة اليوم لا تحتاج إلى المزيد من التحليلات السياسية، بل تحتاج إلى خبز وماء ودواء وسرير في مستشفى وفرصة نجاة لطفل مريض. ولهذا، فإن الحديث عن 3300 طرد غذائي، ومستشفى ميداني، ومستشفى عائم في العريش، ومحطات لتحلية المياه، ليس مجرد سرد أرقام، بل حديث عن أرواح تُنقذ وكرامة تُصان وأمل يُعاد بناؤه وسط الركام.



الفرق الحقيقي بين الدول يظهر في لحظات الانهيار الإنساني. هناك من يرفع الصوت، وهناك من يمد اليد. وهناك من يكتفي بإصدار البيانات، وهناك من يرسل الطائرات والسفن والمستشفيات. الإمارات اختارت الطريق الأصعب والأصدق: طريق الحضور الفعلي.



الأهم من ذلك، أن هذا الدور لا يُقرأ فقط من زاوية العمل الإغاثي، بل من زاوية أوسع تتعلق بما يمكن تسميته بـ”الدبلوماسية الإنسانية”، حيث تتحول المساعدات إلى جزء من صناعة الاستقرار الإقليمي، وحيث يصبح إنقاذ الإنسان جزءًا من حماية المستقبل العربي كله.



في غزة، لا أحد يحتاج إلى مزيد من الكلمات. الناس هناك يريدون من يشعر بهم بالفعل، لا من يتحدث عنهم فقط. ولهذا، فإن كل طائرة مساعدات تصل، وكل شحنة غذاء تُسلم، وكل محطة مياه تعمل، هي موقف سياسي وإنساني أقوى من ألف خطاب.



التاريخ لا يكتب أسماء المتفرجين طويلًا، لكنه يحتفظ جيدًا بأسماء الذين وقفوا في لحظة الحاجة. والإمارات، في هذا الامتحان الإنساني الصعب، اختارت أن تكون بين الذين فعلوا، لا بين الذين اكتفوا بالمشاهدة.



وفي زمنٍ أصبح فيه الصمت موقفًا، والمساعدة قرارًا، تثبت الإمارات مرة أخرى أن الإنسانية ليست شعارًا يُرفع، بل مسؤولية تُمارس.





